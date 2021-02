Il campione di football Tom Brady ubriaco non riesce a camminare da solo: la festa dopo il SuperBowl lo ha ridotto così – Video (Di giovedì 11 febbraio 2021) La leggenda del football americano, Tom Brady, è riuscito nell’impresa di vincere sette Super Bowl. L’ultimo, domenica 7 febbraio, con la sua nuova squadra, i Tampa Bay Buccaneers (dopo una vita passata nei New England Patriots), match in cui si è aggiudicato anche il titolo di Mvp. Sui social, stanno rimbalzando i Video che ritraggono il 43enne ubriaco dopo la festa per il titolo. Il quarterback più forte della storia ha anche lanciato il trofeo vinto dal molo a una barca piena di tifosi. Video Twitter/Joey Knight L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) La leggenda delamericano, Tom, è riuscito nell’impresa di vincere sette Super Bowl. L’ultimo, domenica 7 febbraio, con la sua nuova squadra, i Tampa Bay Buccaneers (una vita passata nei New England Patriots), match in cui si è aggiudicato anche il titolo di Mvp. Sui social, stanno rimbalzando iche ritraggono il 43ennelaper il titolo. Il quarterback più forte della storia ha anche lanciato il trofeo vinto dal molo a una barca piena di tifosi.Twitter/Joey Knight L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

