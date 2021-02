Il calendario 2021 degli eventi societari di Landi Renzo (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Società attiva nelle tecnologie che permettono una mobilità più ecologica, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2021 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.In linea con la politica dei dividendi, il management di Landi Renzo delibererà la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso dell’anno. Lunedì 15/03/2021 CDA: Esame ed approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2020 Giovedì 29/04/2021 Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione) Venerdì 14/05/2021 CDA: Esame ed approvazione ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Società attiva nelle tecnologie che permettono una mobilità più ecologica, quale riferimento per l’attivitàoperatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso delper l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.In linea con la politica dei dividendi, il management didelibererà la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso dell’anno. Lunedì 15/03/CDA: Esame ed approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2020 Giovedì 29/04/Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione) Venerdì 14/05/CDA: Esame ed approvazione ...

