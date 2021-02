Il blocco degli spostamenti fra Regioni sarà prorogato fino al 5 marzo (Di giovedì 11 febbraio 2021) A prorogare fino al 5 marzo il blocco degli spostamenti tra le Regioni, comprese quelle gialle, in scadenza lunedì 15 febbraio non sarà il governo nuovo ma il vecchio. Si allenta, dunque, la pressione sul premier incaricato Mario Draghi, che, a questo punto, potrebbe anche decidere di prendersi più tempo per le valutazioni e gli atti conseguenti e necessari per il giuramento del suo governo. A estendere la durata del divieto di movimento tra le Regioni - provvedimento reso necessario dall’andamento del virus, sul quale pesa l’incognita delle varianti - sarà dunque il Consiglio dei ministri uscente, l’ultimo di Giuseppe Conte premier, che si riunirà domani, venerdì 12 febbraio, molto probabilmente in mattinata. Sul tavolo solo il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) A prorogareal 5iltra le, comprese quelle gialle, in scadenza lunedì 15 febbraio nonil governo nuovo ma il vecchio. Si allenta, dunque, la pressione sul premier incaricato Mario Draghi, che, a questo punto, potrebbe anche decidere di prendersi più tempo per le valutazioni e gli atti conseguenti e necessari per il giuramento del suo governo. A estendere la durata del divieto di movimento tra le- provvedimento reso necessario dall’andamento del virus, sul quale pesa l’incognita delle varianti -dunque il Consiglio dei ministri uscente, l’ultimo di Giuseppe Conte premier, che si riunirà domani, venerdì 12 febbraio, molto probabilmente in mattinata. Sul tavolo solo il ...

