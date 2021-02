Il blocco degli sfratti sta per scadere: una bomba pronta a esplodere (nel silenzio del governo) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Un’Italia in bilico, segnata da una crisi economica senza precedenti che si è abbattuta sulle famiglie. E che rischia pericolosamente di vedere esplodere tensioni sociali su tanti fronti, a partire da quello abitativo. Con due diritti in conflitto: da una parte quello dei proprietari di farsi giustamente riconoscere l’affitto. Dall’altra, quello degli inquilini di essere aiutati in un momento in cui, complici le restrizioni e la latitanza del governo, arrivare a fine mese è sempre più difficili. A Torino, il Comune ha in queste ore firmato un protocollo d’intesa proprio per favorire soluzioni concordate tra le due parti in caso di sfratto per morosità. Una decisione accompagnata dal rafforzamento del fondo “salvasfratti” da cui attingere per poter aiutare da una parte l’inquilino in difficoltà e dall’altra il ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 11 febbraio 2021) Un’Italia in bilico, segnata da una crisi economica senza precedenti che si è abbattuta sulle famiglie. E che rischia pericolosamente di vederetensioni sociali su tanti fronti, a partire da quello abitativo. Con due diritti in conflitto: da una parte quello dei proprietari di farsi giustamente riconoscere l’affitto. Dall’altra, quelloinquilini di essere aiutati in un momento in cui, complici le restrizioni e la latitanza del, arrivare a fine mese è sempre più difficili. A Torino, il Comune ha in queste ore firmato un protocollo d’intesa proprio per favorire soluzioni concordate tra le due parti in caso di sfratto per morosità. Una decisione accompagnata dal rafforzamento del fondo “salva” da cui attingere per poter aiutare da una parte l’inquilino in difficoltà e dall’altra il ...

Radio1Rai : 'Avremmo tanto bisogno di #FrancoMarini oggi. Una grande perdita anche per le Istituzioni. Chiediamo proroga blocco… - SonSempreIoEh : a sua volta da due concetti fondamentali: autonomia locale: non solo politica ma anche economica solidarietà: tra l… - Tallutina : RT @_vitroia_: Stamattina: 'Tommaso ha pensato solo a sé ed alla sua immagine' Tommaso stasera nel suo show dove potrebbe esaltare la sua… - SonSempreIoEh : @UnnamedPlayer15 di fare lo stesso. il punto è far capire alle persone che il blocco della trasmissione degli assi… - Mainaxcs : @LucioMM1 @UnitedPlanetFe1 però in teoria la differenza tra mortalità in eccesso e morti covid confermate potrebbe… -