Il Bayern Monaco vince il Mondiale per Club. In finale Tigres battuto 1-0 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Bayern Monaco ha vinto il Mondiale per Club. Una rete di Pavard nella ripresa ha deciso il match contro il Tigres. AL RAYYAN (QATAR) – Il Bayern Monaco ha vinto il suo secondo (il primo nel 2013) Mondiale per Club. I bavaresi nella finale giocata in Qatar hanno battuto 1-0 il Tigres grazie alla rete realizzata da Pavard al 61?. Una vittoria che consente ai bavaresi di iniziare al meglio il 2021, anno destinato a vedere i tedeschi ancora una volta protagonisti a livello internazionale e non solo in Germania. Terzo l'Al Ahly – Al terzo posto della competizione l'Al Ahly. La squadra egiziana nella finalina ha battuto ai calci di rigore i brasiliani del Palmeiras, ...

