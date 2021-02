Il Bayern Monaco è campione del Mondo, battuto per 1-0 il Tigres nella finale del Mondiale per club 2020 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Bayern Monaco è campione del Mondo. Pavard regala la vittoria ai bavaresi contro il Tigres nella finale del Mondiale per club 2020. Sesto trofeo nell’anno solare per la squadra di Flick (l’edizione del Mondiale per club 2020 è stata posticipata a febbraio 2021 per il Covid): è la seconda volta che una squadra riesce nell’impresa riuscita fino a stasera solo al Barcellona. Partita di cuore del Tigres che riesce a limitare i danni, pur non riuscendo ad impensierire Neuer: può comunque essere soddisfatto mister Ferretti per il secondo posto nella competizione. IL TABELLINO E I VOTI LA PARTITA – Dopo un avvio equilibrato nei primi 15 ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ildel. Pavard regala la vittoria ai bavaresi contro ildelper. Sesto trofeo nell’anno solare per la squadra di Flick (l’edizione delperè stata posticipata a febbraio 2021 per il Covid): è la seconda volta che una squadra riesce nell’impresa riuscita fino a stasera solo al Barcellona. Partita di cuore delche riesce a limitare i danni, pur non riuscendo ad impensierire Neuer: può comunque essere soddisfatto mister Ferretti per il secondo postocompetizione. IL TABELLINO E I VOTI LA PARTITA – Dopo un avvio equilibrato nei primi 15 ...

pisto_gol : Sento dire che nel momento della difficolta tutti i grandi club pensano a Max Allegri. Però dal maggio 2019 Milan,… - Inter : ?? | YOUTH LEAGUE Comunicate data e ora del match che vedrà impegnata la Primavera nerazzurra ? Inter vs Bayern Mo… - pisto_gol : Battendo per 1:0 ( gol di Pavard) i messicani del Tigres il Bayern Monaco ha conquistato il Mondiale per Club , 6^t… - zazoomblog : Mondiale per Club Bayern Monaco-Tigres 1-0: bavaresi campioni delusione Gignac - #Mondiale #Bayern #Monaco-Tigres - GiovaFormi : RT @delinquentweet: Hans-Dieter Flick da quando allena il Bayern Monaco: ?? Trofei conquistati: 6 ? Partite perse: 5 -