Ignobile Trump: è offeso perché lo accusano di aver istigato le violenze di Capitol Hill (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una faccia di bronzo: in tanti paesi uno come lui sarebbe già dietro le sbarre. Lui non solo cerca l'impunità ma anche vuole essere la parte lesa. Donald Trump "è abbastanza offeso dal fatto che ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una faccia di bronzo: in tanti paesi uno come lui sarebbe già dietro le sbarre. Lui non solo cerca l'impunità ma anche vuole essere la parte lesa. Donald"è abbastanzadal fatto che ...

Lucia05149332 : RT @globalistIT: In qualsiasi altro paese civile starebbe già dietro alle sbarre - globalistIT : In qualsiasi altro paese civile starebbe già dietro alle sbarre - inverosimili : @elevisconti @francang1950 In linea generale, è un atteggiamento nobile e utile. Ma di questi tempi l’elemento igno… - globalistIT : -