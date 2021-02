Icardi e Juventus, cala il silenzio dopo il like galeotto (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mauro Icardi ha fatto infuriare gli interisti con il like ai calciatori della Juventus ed ora si parla di un approdo in bianconero “Mi piace”: Mauro Icardi alla Juventus lo ha detto più volte. Via social l’attaccante argentino ha acceso ancora di più gli animi della sfida contro l’Inter mettendo il classico like a tutti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mauroha fatto infuriare gli interisti con ilai calciatori dellaed ora si parla di un approdo in bianconero “Mi piace”: Mauroallalo ha detto più volte. Via social l’attaccante argentino ha acceso ancora di più gli animi della sfida contro l’Inter mettendo il classicoa tutti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gazzetta_it : #inter, i like di #Icardi agli juventini una #beffa per i tifosi nerazzurri - tuttosport : #Icardi, quanti like alla festa Juve: dal post di Ronaldo a quello di Dybala - OptaPaolo : 0/6 - Nelle ultime 6 sfide tra #Juventus e #Inter allo Stadium in tutte le competizioni i nerazzurri non hanno segn… - AleTilli : Scusate ma se Icardi mette un like alla Juventus esattamente chissenefrega? ... io boh... #inter - 1987_Lorenza : RT @AirJordan185: Ma Icardi che mette like alle foto della Juventus? Adoro. -