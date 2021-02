I nuovi colori delle regioni | Toscana in arancione da domenica | l’Umbria verso la zona rossa

Michele78674239 : @Rinaldi_euro Speriamo che cambi già il fatto dell’Italia a colori, l’esasperazione dei commercianti e persone arri… - infoitinterno : Nuovi colori delle regioni: chi rischia la zona rossa e arancione - TonyNinja636 : RT @Kawasaki_Italia: #Kawasaki #Z650 MY21: divertimento, energia e puro stile Z in tre nuovi colori. Qual è il vostro preferito? Scopri… - ilriformista : Il ministro della Salute Roberto Speranza ipotizza una proroga di almeno una settimana - catepass : Nuovi colori delle regioni: chi rischia la zona rossa e arancione , più dettagli : -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi colori

Corriere della Sera

I contagi, infatti, sono in crescita: nell'arco di 24 ore balza in avanti il numero deicasi è salito da 671 a 894, ben al di sopra della media di 400 - 500 positivi registrati nell'arco delle ...Dieci morti nelle ultime ventiquattro ore, 680positivi, terapie intensive occupate al 34%, 18.141 le persone in quarantena, sette casi di ... Nella cartina dell'Italia a, la Provincia ...Sono 37 i nuovi casi in provincia di Siena per i quali sono stati effettuati a 1878 tamponi, con un tasso di positivi sotto al 2%.Colori regioni. Cosa potrebbe cambiare questa settimana con l'ordinanza del Ministero della Salute uscente Roberto Speranza. Forse sarà prorogato il divieto di spostamenti tra regioni. Male l'Umbria: ...