I militanti 5s contro Grillo e compagni: «Avete rotto i cogl***». Valanga di sfottò sui social (Di giovedì 11 febbraio 2021) «Commedianti», «siete ridicoli». «Avete rotto i cogl***», «la vostra sceneggiata è indigesta». Uno smacco per Di Maio, Grillo e compagni pentastellati. La rivolta dei militanti li smaschera, li umilia, li ridicolizza. Gli uomini del vaffa si beccano il vaffa dai loro elettori, «siete solo poltronari». Se ne sono accorti anche gli ultimi “resistenti” che ancora votavano per i Cinquestelle. Gli “eroi” della “rivoluzione gialla” si sono incollati alle poltrone e non le vogliono perdere. Del resto, politicamente hanno già perso la faccia da parecchio tempo, quindi non gli resta che aggrapparsi a qualche ministero e a qualche posto da sottosegretario. Grillo, Draghi e il veleno sul Cav «Volete sostenere il banchiere Mario Draghi», scrivono sui social. E ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 febbraio 2021) «Commedianti», «siete ridicoli». «», «la vostra sceneggiata è indigesta». Uno smacco per Di Maio,pentastellati. La rivolta deili smaschera, li umilia, li ridicolizza. Gli uomini del vaffa si beccano il vaffa dai loro elettori, «siete solo poltronari». Se ne sono accorti anche gli ultimi “resistenti” che ancora votavano per i Cinquestelle. Gli “eroi” della “rivoluzione gialla” si sono incollati alle poltrone e non le vogliono perdere. Del resto, politicamente hanno già perso la faccia da parecchio tempo, quindi non gli resta che aggrapparsi a qualche ministero e a qualche posto da sottosegretario., Draghi e il veleno sul Cav «Volete sostenere il banchiere Mario Draghi», scrivono sui. E ...

