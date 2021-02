I grillini hanno votato, su Rousseau vince sì al governo Draghi: 59,3% contro 40,7 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella votazione on line degli iscritti al Movimento 5 stelle sulla piattaforma Rousseau ha vinto il sì al governo Draghi: lo ha comunicato, di fronte alla sede dell'Associazione Rousseau presieduta Da Davide Casaleggio, il notaio che ha seguito la procedura. Poco meno di 120mila gli aventi diritto. I sì sono stati 44.177, pari al 59,3%, i no 30360 pari al 40,7%. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella votazione on line degli iscritti al Movimento 5 stelle sulla piattaformaha vinto il sì al: lo ha comunicato, di fronte alla sede dell'Associazionepresieduta Da Davide Casaleggio, il notaio che ha seguito la procedura. Poco meno di 120mila gli aventi diritto. I sì sono stati 44.177, pari al 59,3%, i no 30360 pari al 40,7%.

