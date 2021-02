I grillini hanno votato, su Rousseau vince il sì al governo Draghi. M5s spaccato (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella votazione on line degli iscritti al Movimento 5 stelle sulla piattaforma Rousseau ha vinto il sì al governo Draghi: lo ha comunicato, di fronte alla sede dell'Associazione Rousseau presieduta Da Davide Casaleggio, il notaio che ha seguito la procedura. Poco meno di 120mila (119.544) gli aventi diritto. I sì sono stati 44.177, pari al 59,3%, i no 30360 pari al 40,7%. Anche il blog pubblica l'esito delle "votazioni certificate dal Notaio che ne ha garantito la regolarità". Il quesito era: "Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?".Prima della chiusura del ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella votazione on line degli iscritti al Movimento 5 stelle sulla piattaformaha vinto il sì al: lo ha comunicato, di fronte alla sede dell'Associazionepresieduta Da Davide Casaleggio, il notaio che ha seguito la procedura. Poco meno di 120mila (119.544) gli aventi diritto. I sì sono stati 44.177, pari al 59,3%, i no 30360 pari al 40,7%. Anche il blog pubblica l'esito delle "votazioni certificate dal Notaio che ne ha garantito la regolarità". Il quesito era: "Sei d’accordo che il MoVimento sostenga untecnico-politico che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario?".Prima della chiusura del ...

