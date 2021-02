I convocati per Bologna: Inzaghi ritrova una pedina, prima chiamata per Gaich (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – C’è la prima convocazione per Adolfo Gaich. L’attaccante argentino arrivato nel mercato di gennaio figura nell’elenco diramato da Inzaghi per la trasferta di Bologna. Rientra anche Mattia Moncini, che ha recuperato dal problema alla caviglia ed è dunque utilizzabile. Di seguito la lista dei 24 scelti dal tecnico giallorossi: Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. Difensori: Caldirola, Glik, Tuia, Depaoli, Barba, Foulon, Pastina. Centrocampisti: Viola, Dabo, Tello, Hetemaj, R. Insigne, Schiattarella, . Attaccanti: Iago Falque, Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – C’è laconvocazione per Adolfo. L’attaccante argentino arrivato nel mercato di gennaio figura nell’elenco diramato daper la trasferta di. Rientra anche Mattia Moncini, che ha recuperato dal problema alla caviglia ed è dunque utilizzabile. Di seguito la lista dei 24 scelti dal tecnico giallorossi: Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. Difensori: Caldirola, Glik, Tuia, Depaoli, Barba, Foulon, Pastina. Centrocampisti: Viola, Dabo, Tello, Hetemaj, R. Insigne, Schiattarella, . Attaccanti: Iago Falque, Di Serio,, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini. L'articolo proviene da Ante24.it.

