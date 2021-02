I big M5S spaventati dalla “trappola Rousseau”: il rinvio del voto per scongiurare il patatrac (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il voto su Rousseau si è trasformato, ancora una volta, in motivo di accuse, tensioni, passi indietro e di nuovo in avanti per quei vertici del M5S preoccupati dalla possibilità che gli utenti possano, con qualche click, sconfessare l’ennesima giravolta del partito, l’appoggio a Mario Draghi. Impensabile fino a un paio d’anni fa, quasi scontato oggi che il Movimento ha rinnegato pian piano la sua natura, sempre più vicino alla casta politica un tempo nemica e sempre più lontano dai cittadini che lo avevano sostenuto. Era successo ai tempi dell’alleanza col Pd, d’altronde, che il quesito posto sulla piattaforma fosse diventato terreno di scontro tra i big pentastellati, preoccupati che Davide Casaleggio potesse in qualche modo sabotare l’intesa di matrimonio con i dem. In queste ore, il bis. Si spiega così, secondo il retroscena ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilsusi è trasformato, ancora una volta, in motivo di accuse, tensioni, passi indietro e di nuovo in avanti per quei vertici del M5S preoccupatipossibilità che gli utenti possano, con qualche click, sconfessare l’ennesima giravolta del partito, l’appoggio a Mario Draghi. Impensabile fino a un paio d’anni fa, quasi scontato oggi che il Movimento ha rinnegato pian piano la sua natura, sempre più vicino alla casta politica un tempo nemica e sempre più lontano dai cittadini che lo avevano sostenuto. Era successo ai tempi dell’alleanza col Pd, d’altronde, che il quesito posto sulla piattaforma fosse diventato terreno di scontro tra i big pentastellati, preoccupati che Davide Casaleggio potesse in qualche modo sabotare l’intesa di matrimonio con i dem. In queste ore, il bis. Si spiega così, secondo il retroscena ...

La vittoria di Grillo basterà a ricompattare il M5S e la sua base, da giorni divisi sull'appoggio a Mario Draghi? Di sicuro finora c'è solo che le opinioni fra i 'big' del partito non sono tutte in ...

La vittoria di Grillo basterà a ricompattare il M5S e la sua base, da giorni divisi sull'appoggio a Mario Draghi? Di sicuro finora c'è solo che le opinioni fra i 'big' del partito non sono tutte in ...

Iscritti M5S chiamati oggi alla scelta sull'appoggio al governo Draghi. A partire dalle 10, e fino alle 18, si terranno infatti le votazioni sulla piattaforma ...

Iscritti M5S chiamati oggi alla scelta sull'appoggio al governo Draghi. A partire dalle 10, e fino alle 18, si terranno infatti le votazioni sulla piattaforma Rousseau per decidere se i Cinquestelle i ...

Iscritti M5S chiamati oggi alla scelta sull'appoggio al governo Draghi. A partire dalle 10, e fino alle 18, si terranno infatti le votazioni sulla piattaforma Rousseau per decidere se i Cinquestelle i ...