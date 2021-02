House of the Dragon: Rhys Ifans tra i nuovi arrivi nel cast (Di giovedì 11 febbraio 2021) HBO ha annunciato i nuovi arrivi nel cast di House of the Dragon, prequel di Il Trono di Spade, che comprendono anche Rhys Ifans e Steve Toussaint. House of the Dragon, ideata come prequel della serie Il Trono di Spade, avrà nel proprio cast anche Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best e Sonoya Mizuno. Le riprese del progetto targato HBO inizieranno ufficialmente nel mese di aprile, come rivelato ieri da un responsabile della tv via cavo. Steve Toussaint interpreterà in House of the Dragon Lord Corlys Velaryon, Primo Cavaliere della Regina Rhaenyra Targaryen. Il personaggio era conosciuto come Il Serpente di Mare e ha esplorato i mari oltre la Barriera. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 febbraio 2021) HBO ha annunciato ineldiof the, prequel di Il Trono di Spade, che comprendono anchee Steve Toussaint.of the, ideata come prequel della serie Il Trono di Spade, avrà nel proprioanche, Steve Toussaint, Eve Best e Sonoya Mizuno. Le riprese del progetto targato HBO inizieranno ufficialmente nel mese di aprile, come rivelato ieri da un responsabile della tv via cavo. Steve Toussaint interpreterà inof theLord Corlys Velaryon, Primo Cavaliere della Regina Rhaenyra Targaryen. Il personaggio era conosciuto come Il Serpente di Mare e ha esplorato i mari oltre la Barriera. ...

Ultime Notizie dalla rete : House the House of the Dragon: Rhys Ifans tra i nuovi arrivi nel cast

House of the Dragon , ideata come prequel della serie Il Trono di Spade, avrà nel proprio cast anche Rhys Ifans , Steve Toussaint, Eve Best e Sonoya Mizuno. Le riprese del progetto targato HBO ...

Il Trono di Spade: House of the Dragon inizia le riprese. Ecco quando!

Il Trono di Spade: House of the Dragon inizia le riprese. Ecco quando inizieranno esattamente i lavori all'attesa serie prequel.

