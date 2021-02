House of the Dragon: quando uscirà la serie tv? Ecco la risposta di HBO Max (Di giovedì 11 febbraio 2021) Vi ricordate di House od the Dragon? Lo spin-off basato sulla famosa serie Game of Thrones? Ecco, sembra che manchi poco alla sua effettiva uscita. Il CEO di HBO Max ha fatto il suo annuncio e già i fan non stanno più nella pelle: i lavori sullo spin-off della saga creata da George. R. Martin inizieranno quanto prima possibile. Che fine ha fatto lo spin-off di Game of Thrones? Casey Bloys parla del nuovo House of the Dragon e della sua data di uscita Casey Bloy è stato chiaro: «Stiamo per partire, le riprese inizieranno ad aprile», così ha detto. Gli showrunner di House of the Dragon, Miguel Sapochnik e Ryan J. Condal, hanno dichiarato che la sceneggiatura è pronto da diverso tempo e che le bozze di tutti i primi 10 episodi sono state consegnate. La ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 11 febbraio 2021) Vi ricordate diod the? Lo spin-off basato sulla famosaGame of Thrones?, sembra che manchi poco alla sua effettiva uscita. Il CEO di HBO Max ha fatto il suo annuncio e già i fan non stanno più nella pelle: i lavori sullo spin-off della saga creata da George. R. Martin inizieranno quanto prima possibile. Che fine ha fatto lo spin-off di Game of Thrones? Casey Bloys parla del nuovoof thee della sua data di uscita Casey Bloy è stato chiaro: «Stiamo per partire, le riprese inizieranno ad aprile», così ha detto. Gli showrunner diof the, Miguel Sapochnik e Ryan J. Condal, hanno dichiarato che la sceneggiatura è pronto da diverso tempo e che le bozze di tutti i primi 10 episodi sono state consegnate. La ...

