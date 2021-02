Hong Chau: co-protagonista nel prossimo film di Aronofsky (Di giovedì 11 febbraio 2021) Secondo quanto riportato su Slash film, Hong Chau si è unita al cast di The Whale, pellicola che segnerà il ritorno alla regia di Darren Aronofsky a circa quattro anni dal precedente Madre! L’attrice va così a raggiungere un cast già composto da Brendan Fraser che sarà il protagonista del titolo, più altri attori in lizza al suo fianco. Qual è il titolo del film? Secondo Deadline, Hong Chau ha ottenuto la protagonista femminile al fianco di Brendan Fraser in un film senza titolo per A24 che Darren Aronofsky è a bordo per dirigere. Fonti dicono anche che Samantha Morton e Sadie Sink sono in trattative per unirsi al cast. Il regista e la sceneggiatura Sempre secondo Deadline ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021) Secondo quanto riportato su Slashsi è unita al cast di The Whale, pellicola che segnerà il ritorno alla regia di Darrena circa quattro anni dal precedente Madre! L’attrice va così a raggiungere un cast già composto da Brendan Fraser che sarà ildel titolo, più altri attori in lizza al suo fianco. Qual è il titolo del? Secondo Deadline,ha ottenuto lafemminile al fianco di Brendan Fraser in unsenza titolo per A24 che Darrenè a bordo per dirigere. Fonti dicono anche che Samantha Morton e Sadie Sink sono in trattative per unirsi al cast. Il regista e la sceneggiatura Sempre secondo Deadline ...

MoliPietro : Hong Chau: co-protagonista nel prossimo film di Aronofsky - badtasteit : The Whale: Hong Chau da #Watchmen al nuovo film di Darren Aronofsky con Brendan Fraser - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: L’attrice #HongChau, nota per i suoi ruoli nelle serie #Watchmen e #Homecoming, farà parte del cast del nuovo film di #Da… - MoviesAsbury : L’attrice #HongChau, nota per i suoi ruoli nelle serie #Watchmen e #Homecoming, farà parte del cast del nuovo film… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Whale: Hong Chau e Sadie Sink nel cast del nuovo film di Darren Aronofsky -