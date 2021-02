Hockey ghiaccio, Alps League 2021: serataccia per Gherdeina che viene sommersa di reti a Feldkirch (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una sola squadra italiana impegnata nella serata di Alps Hockey League 2020-2021. Purtroppo per Gherdeina, però, è arrivata una rovinosa sconfitta sul ghiaccio del Feldkirch. Con questo pesante ko gli altoatesini rimangono in tredicesima posizione di classifica con 28 punti, mentre gli austriaci raggiungono l’ottava piazza con 36. Al comando sempre Lubiana con 52 punti, contro i 51 di Val Pusteria ed i 50 di Jesenice. VEU Feldkirch – HC Gherdeina 11-4: il match sul ghiaccio austriaco si indirizza subito nella direzione dei padroni di casa. Vantaggio di Lundstrom dopo 2:14 e raddoppio immediato di Mairitsch al minuto 11:29 per il 2-0. Gherdeina prova a riaprire i conti al minuto 14:00 con Nocker, ma ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una sola squadra italiana impegnata nella serata di2020-. Purtroppo per, però, è arrivata una rovinosa sconfitta suldel. Con questo pesante ko gli altoatesini rimangono in tredicesima posizione di classifica con 28 punti, mentre gli austriaci raggiungono l’ottava piazza con 36. Al comando sempre Lubiana con 52 punti, contro i 51 di Val Pusteria ed i 50 di Jesenice. VEU– HC11-4: il match sulaustriaco si indirizza subito nella direzione dei padroni di casa. Vantaggio di Lundstrom dopo 2:14 e raddoppio immediato di Mairitsch al minuto 11:29 per il 2-0.prova a riaprire i conti al minuto 14:00 con Nocker, ma ...

