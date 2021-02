Hockey ghiaccio, Alps League 2021: crolla il tetto dell’Arena di Vipiteno, i Broncos rimangono senza pista (Di giovedì 11 febbraio 2021) Brutte notizie per i Vipiteno Broncos, che militano nel campionato di Alps Hockey League. Nella mattinata odierna, infatti, è crollato, per il peso della neve che era caduta, il tetto della Weihenstephan Arena, la pista di casa dei Wipptal Broncos Weihenstephan. Un disastro dal punto di vista sportivo per la compagine altoatesina e per la città ma che, fortunatamente, non ha coinvolto persone visto l’orario del crollo (ore 7.00 del mattino). La Alps Hockey League è in coordinamento con il club e ha assicurato tutto il suo massimo sostegno ai Broncos per il prosieguo del campionato. Le parole di Michael Sutting, dirigente della AHL: “Siamo rimasti costernati ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Brutte notizie per i, che militano nel campionato di. Nella mattinata odierna, infatti, èto, per il peso della neve che era caduta, ildella Weihenstephan Arena, ladi casa dei WipptalWeihenstephan. Un disastro dal punto di vista sportivo per la compagine altoatesina e per la città ma che, fortunatamente, non ha coinvolto persone visto l’orario del crollo (ore 7.00 del mattino). Laè in coordinamento con il club e ha assicurato tutto il suo massimo sostegno aiper il prosieguo del campionato. Le parole di Michael Sutting, dirigente della AHL: “Siamo rimasti costernati ...

