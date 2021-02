Hillary Clinton: Trump sarà di nuovo assolto (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’ex Segretario di Stato Hillary Clinton ha affermato che Donald Trump se la caverà con un’altra assoluzione. Clinton afferma che questo è dovuto al fatto che la giuria è formata dai co-cospiratori fedelissimi di The Donald. Intanto il processo di impeachment di Trump prosegue e i democratici tentano di collegare la violenza di Capitol Hill Leggi su periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’ex Segretario di Statoha affermato che Donaldse la caverà con un’altra assoluzione.afferma che questo è dovuto al fatto che la giuria è formata dai co-cospiratori fedelissimi di The Donald. Intanto il processo di impeachment diprosegue e i democratici tentano di collegare la violenza di Capitol Hill

zazoomblog : Hillary Clinton: Trump sarà di nuovo assolto - #Hillary #Clinton: #Trump #nuovo - MoliPietro : Hillary Clinton: Trump sarà di nuovo assolto - devilalis : RT @mantovanimg: ??ISIS, UN GROSSO INGANNO È UNA FINTA ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA CREATA DA HILLARY CLINTON E OBAMA PER TERRORIZZARE IL M… - riccardoismyna1 : RT @mantovanimg: ??ISIS, UN GROSSO INGANNO È UNA FINTA ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA CREATA DA HILLARY CLINTON E OBAMA PER TERRORIZZARE IL M… - mantovanimg : ??ISIS, UN GROSSO INGANNO È UNA FINTA ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA CREATA DA HILLARY CLINTON E OBAMA PER TERRORIZZA… -