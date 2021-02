Highlights Virtus Bologna-Reyer Venezia 82-89 | Final Eight Coppa Italia 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilcon glidi82-89, match valido per i quarti die delledi. Vittoria meritata e qualificazione in semie per i veneti, avanti per tutto il corso della sfida contro le vu nere che al di là di alcuni break non riescono mai a tornare realmente a stretto contatto con gli avversari. In alto le immagini salienti della sfida. IL RACCONTO DEL MATCH SportFace.