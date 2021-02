"Hanno rotto". Crosetto sbotta: grillini contrari a Matteo Renzi? Smascherati da questo "messaggio" | Guarda (Di giovedì 11 febbraio 2021) Guido Crosetto spazientito. Il fondatore di Fratelli d'Italia assiste alla giravolta del Movimento 5 Stelle quasi stupito. "Hanno rotto le scatole a Renzi per 2 settimane per il “nuovo rinascimento” e poi arriva lui e gli da totalmente ragione". Il riferimento di Crosetto è specificato poco dopo in un tweet di Beppe Grillo dove si legge: "È ora di progettare le nostre città attorno alle persone, non alle strade. Ecco #TheLine, la città senza auto, senza strade e senza emissioni". E ancora: "Un Super-Ministero per la transizione ecologica lo Hanno Francia, Spagna, Svizzera, Costarica e altri paesi. Presto lo dovranno avere tutti. Non lo dico io. Ce lo gridano la natura, l'economia, la società". Ma d'altronde i repentini cambi di idea non sono nuovi in casa Cinque Stelle. Lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Guidospazientito. Il fondatore di Fratelli d'Italia assiste alla giravolta del Movimento 5 Stelle quasi stupito. "le scatole aper 2 settimane per il “nuovo rinascimento” e poi arriva lui e gli da totalmente ragione". Il riferimento diè specificato poco dopo in un tweet di Beppe Grillo dove si legge: "È ora di progettare le nostre città attorno alle persone, non alle strade. Ecco #TheLine, la città senza auto, senza strade e senza emissioni". E ancora: "Un Super-Ministero per la transizione ecologica loFrancia, Spagna, Svizzera, Costarica e altri paesi. Presto lo dovranno avere tutti. Non lo dico io. Ce lo gridano la natura, l'economia, la società". Ma d'altronde i repentini cambi di idea non sono nuovi in casa Cinque Stelle. Lo ...

