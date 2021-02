Ha vinto il Sì alla votazione su Rousseau per l’esecutivo Draghi. Favorevole il 59.3% degli iscritti M5S. Oltre 74mila le preferenze espresse (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si è conclusa alle 18 la consultazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti al Movimento cinque stelle hanno potuto esprimersi su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario Draghi. Hanno espresso la propria preferenza 74.537 iscritti, su una base di 119.544 aventi diritto di voto. 44.177 iscritti, pari al 59.3% dei votanti, hanno risposto Sì al quesito “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?”. I No sono 30.360, pari al 40.7%. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si è conclusa alle 18 la consultazione suattraverso la quale glial Movimento cinque stelle hanno potuto esprimersi su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario. Hanno espresso la propria preferenza 74.537, su una base di 119.544 aventi diritto di voto. 44.177, pari al 59.3% dei votanti, hanno risposto Sì al quesito “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario?”. I No sono 30.360, pari al 40.7%. L'articolo LA NOTIZIA.

WeAreTennisITA : Sonego ? Un vantaggio di 2 set non è bastato a Lorenzo Sonego, che subisce la rimonta di Feliciano Lopez. Lo spagno… - OptaPaolo : 2 - L’#Inter ha vinto entrambe le sfide stagionali di Serie A contro la Fiorentina per la prima volta dal 2013/14,… - Rosyfree74 : RT @LaNotiziaTweet: Ha vinto il Sì alla votazione su #Rousseau per l’esecutivo #Draghi. Favorevole 59.3% degli iscritti #M5S. Oltre 74mila… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Ha vinto il Sì alla votazione su #Rousseau per l’esecutivo #Draghi. Favorevole 59.3% degli iscritti #M5S. Oltre 74mila… - Giuly0013 : RT @LaNotiziaTweet: Ha vinto il Sì alla votazione su #Rousseau per l’esecutivo #Draghi. Favorevole 59.3% degli iscritti #M5S. Oltre 74mila… -