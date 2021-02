Gwent vittima del recente attacco hacker ai danni di CD Projekt Red

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Come previsto, in seguito all'aidi CDRed, qualcuno ha ottenuto illegalmente dati sensibili dello studio e ha iniziato a diffonderli in rete. Pochi giorni fa CDPR ha rivelato di essere statadi un graveransomware. Allo studio è stato chiesto di raggiungere un accordo, ma la proposta è stata rifiutata. Non sorprende, quindi, che glistiano ora minacciando lo studio, mostrando frammenti di quello che hanno ottenuto come parte di questo. Secondo un report di Cybernews, glihanno fatto trapelare il codice sorgente disu alcuni forum di hacking. Leggi altro...

Everyeye Videogiochi

... Wild Hunt ha comunicato che sul suo account Twitter di essere statadi un cyber attacco, ... Witcher 3 ,e una "versione inedita di Witcher 3. e minacciano di pubblicare queste ...CD Projekt REDdi un attacco hacker che ha portato al furto dei dati di Cyberpunk 2077, Witcher 3 eCome se la situazione legata a Cyberpunk 2077 non fosse già sufficientemente problematica, per CD ...Come previsto, in seguito all'attacco hacker ai danni di CD Projekt Red, qualcuno ha ottenuto illegalmente dati sensibili dello studio e ha iniziato a diffonderli in rete. Pochi giorni fa CDPR ha rive ...Dopo il cyberattacco condotto da criminali informatici ai danni di CD Projekt RED, emergono in rete i primi leak.