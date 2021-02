Guida senza patente e a casa nasconde droga. Doppia denuncia per un 40enne: i carabinieri scoprono una serra (Di giovedì 11 febbraio 2021) FALCONARA - Fermato al volante della sua auto, fornisce le generalità del fratello per cercare di nascondere la mancanza della patente di Guida. Sottoposto a perquisizione domiciliare, viene scoperta ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 11 febbraio 2021) FALCONARA - Fermato al volante della sua auto, fornisce le generalità del fratello per cercare dire la mancanza delladi. Sottoposto a perquisizione domiciliare, viene scoperta ...

CorriereQ : “L’Italia non è un paese per bartender”, una guida interattiva dei Paesi dove questo business è vivo e vegeto, con… - C_Carlotta_C : E anche oggi dopo la notte in pronto soccorso sono rientrata a casa dopo il viaggio di ritorno di un'ora senza addo… - Niko_Guida : @Scaes3 @capuanogio Senza contare che queste cose emergono esclusivamente perché ormai le partite sono come quelle… - jokervilma : RT @Jovinow: Caro senatore @ElioLannutti, si rende conto che il suo tweet offende quanti #M5S nei due esecutivi a guida #Conte hanno lavor… - iencenelli : @super_super_7 @MercurioPsi @Andrea0606061 @iltrenoromalido @diarioromano @RiprendRoma @battaglia_persa… -