Grossi guai per il famoso cantante americano: arrestato! (Di giovedì 11 febbraio 2021) È famoso in tutto il mondo per la sua musica, il Boss Bruce Springsteen a quanto leggiamo sul sito americano Tmz sarebbe stato arrestato a novembre con l'accusa di guida in stato di ebbrezza, guida spericolata e consumo di alcol in una zona chiusa. Il sito riporta la notizia il Boss è stato arrestato il 14 novembre presso la Gateway National Recreation Area a Sandy Hook, NJ. Springsteen è stato citato per DWI, guida spericolata e consumo di alcol in un'area chiusa. Nelle prossime settimane avrà un'apparizione in tribunale. Ci è stato detto che l'icona del rock ha collaborato durante l'arresto. Per quanto ne sappiamo, questo è il suo primo arresto per DWI.( guida in stato di ebrezza, l'acronimo sta per Driving under the influence ndr) Notizie contrastanti Ma le notizie che arrivano sono contrastanti, e il motivo per il quale se ne ...

