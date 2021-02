Grillini inaffidabili per Draghi: ancora più importante il ruolo della Lega e di Forza Italia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Che i Grillini fossero sul viale del tramonto non è affatto una novità. I disastri combinati in questi mesi, le gaffe, le spaccature interne. Le elezioni e i sondaggi hanno certificato che di quel Movimento votato da un terzo degli Italiani rimane ben poco. Dopo essere passati dal no alle alleanze all’avere fatto due governi di segno opposto, gli stellati ingoiano un altro rospo: si al burocrate Draghi pur di non perdere la poltrona. Del resto oggi andare al voto equivarrebbe ad un’estinzione politica certa. In pochissimi tra i cinquestelle hanno chance di tornare in Parlamento. Ma la vittoria del sì dei governisti non fa altro che allungare l’agonia della creatura di Beppe Grillo acuendone le sofferenze. Il no a Draghi supera il 40%. Questo risultato alimenta la spaccatura. La scissione non potrà ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 11 febbraio 2021) Che ifossero sul viale del tramonto non è affatto una novità. I disastri combinati in questi mesi, le gaffe, le spaccature interne. Le elezioni e i sondaggi hanno certificato che di quel Movimento votato da un terzo deglini rimane ben poco. Dopo essere passati dal no alle alleanze all’avere fatto due governi di segno opposto, gli stellati ingoiano un altro rospo: si al burocratepur di non perdere la poltrona. Del resto oggi andare al voto equivarrebbe ad un’estinzione politica certa. In pochissimi tra i cinquestelle hanno chance di tornare in Parlamento. Ma la vittoria del sì dei governisti non fa altro che allungare l’agoniacreatura di Beppe Grillo acuendone le sofferenze. Il no asupera il 40%. Questo risultato alimenta la spaccatura. La scissione non potrà ...

