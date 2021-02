(Di giovedì 11 febbraio 2021) IVan, band vincitrice di un GRAMMY Award nel 2019 per il miglior album rock, pubblicano il”. La canzone è la terza anticipazione del loro secondo album in studio, “The Battle at Garden’s Gate”, prodotto da Greg Kurstin (Paul McCartney, Foo Fighters, Adele), la cui pubblicazione è prevista per il 16 aprile 2021 (Lava/Republic Records). “” è una traccia eterea che si apre con il suono di un Hammond B3, un organo elettrico penetrante, che costituisce la base per un contesto sonoro trionfante. “C’è ancora molto amore nel mondo sebbene non sembri così” dice Sam Kiszka, bassista e tastierista deiVan“ed è proprio questo ciò che racconta ‘...

SLollo82 : @tcarapezza Eh beh! Volevo chiederti se anche tu quando passano in radio i Greta van fleet spegni o cambi frequenza… - SpettacoliNEWS : Greta Van Fleet: fuori il nuovo singolo “Heat Above” che anticipa l’album “The Battle at Garden’s Gate” fuori il 16… - VashAndrea : Greta Van Fleet: ascolta il nuovo singolo “Heat Above” - CherryPress2 : I Greta Van Fleet pubblicano il nuovo singolo “Heat Above” - gvfpromo : RT @VirginRadioIT: Greta Van Fleet, pubblicato il nuovo inedito #HeatAbove dall'album #TheBattleAtTheGardensGate. ?? Ascoltalo qui #GretaVan… -

Ultime Notizie dalla rete : Greta Van

Fleet ci danno un nuovo assaggio del loro prossimo album in studio in arrivo il 16 aprile, intitolato "The Battle at Garden's Gate". Visualizza questo post su Instagram ...Ancora un assaggio dal nuovo album deiFleet. Fatevelo bastare. IFleet , hanno pubblicato un altro assaggio, il terzo, del loro nuovo album, The Battle At Garden's State , in arrivo il prossimo 16 aprile. Il brano si ...I Greta Van Fleet, band vincitrice di un Grammy Award nel 2019 per il miglior album rock, pubblicano il nuovo inedito Heat Above. Heat Above è una traccia eterea che si apre con il suono di un Hammond ...I Greta Van Fleet, hanno pubblicato un altro assaggio, il terzo, del loro nuovo album, The Battle At Garden’s State, in arrivo il prossimo 16 aprile. Il brano si intitola Heat Above e ne trovate l’asc ...