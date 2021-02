Greta Van Fleet | ecco di cosa parla il loro nuovo singolo “Heat Above”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Da oggi fuori il” anticipa ilalbum deiVanintitolato “The Battle at Garden’s Gate” la cui pubblicazione è prevista per metà aprile. È uscita “Always There”, canzone del gruppo rock statunitenseVanChi sono iVan? IVansono una rock band statunitense nata nel 2012 a Frankenmuth nel Michigan. Il gruppo è composta dai fratelli Kiszka: Josh la voce, Jake alla chitarra, Sam al basso e da Danny Wagner alla batteria.Lo stile del gruppo viene descritto come hard rock e blues rock e spesso vengono paragonati ai Led Zeppelin. Dopo ‘My Way, Soon’ ed ‘Age Of Machine’, nelle scorse ore i ...

VirginRadioIT : Greta Van Fleet, pubblicato il nuovo inedito #HeatAbove dall'album #TheBattleAtTheGardensGate. ?? Ascoltalo qui… - Notiziedi_it : Testo e traduzione di Heat Above dei Greta Van Fleet, un pop psichedelico da vecchia scuola - SanremoAncheNoi : RT @AnotherBrick94: Greta Van Fleet: ascolta il nuovo singolo “Heat Above” - AnotherBrick94 : Greta Van Fleet: ascolta il nuovo singolo “Heat Above” - zazoomblog : Testo e traduzione di Heat Above dei Greta Van Fleet un pop psichedelico da vecchia scuola - #Testo #traduzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Greta Van

Radiofreccia

Fleet pubblicano il nuovo singolo Heat Above , brano che la terza anticipazione del loro secondo album in studio, "The Battle at Garden's Gate". Il nuovo disco sarà prodotto da Greg Kurstin (...In Heat Above deiFleet troviamo un insieme di ingredienti che conferma la ricetta scelta dai fratelli Kiszka dal momento della nascita del progetto. In passato, quando impazzava Anthem Of The Peaceful Army (...Chi sono i Greta Van Fleet? I Greta Van Fleet sono una rock band statunitense nata nel 2012 a Frankenmuth nel Michigan. Il gruppo è composta dai fratelli Kiszka: Josh la voce, Jake alla chitarra, Sam ...In Heat Above dei Greta Van Fleet troviamo un insieme di ingredienti che conferma la ricetta scelta dai fratelli Kiszka ...