Greta è seduta sulla riva del fiume | qualcosa sta cambiando

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 11 febbraio 2021)Thunberg è sparita dalla scena pubblica, ma in sua assenza l’ecologia si fa largo. Le piazze gremite di giovani per il Fridays For Future e le conferenze in giro per il mondo sembrano un lontano ricordo per la giovane attivista, sempre attiva sui social, ma sempre meno negli appuntamenti pubblici, visto il suo ritorno a scuola.del, però, osserva chesta. Il primo segnale di questo cambiamento è rappresentato certamente dalla sconfitta di Donald Trump, che non ha mai preso a cuore le tematiche ambientaliste e ha perfino polemizzato a distanza con. L’inizio della presidenza Biden ha già dimostrato una netta discontinuità con il rientro degli Stati Uniti negli Accordi di Parigi dopo l’addio ...