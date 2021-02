Gregoraci provoca l' esaurimento | a ruba il vestito sfoggiato al GfVip

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il meraviglioso abito indossato da Elisabettanell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 5 non è più disponibile alla vendita Elisabetta: sold out l’abito indossato al Gf Vip su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Gregoraci provoca

BlogLive.it

GF Vip, Antonella Elia contro Elisabetta: 'Ti sei dimenticata di vestirti?' Poco fa Alfonso Signorini ha voluto celebrare il compleanno di Elisabetta. E per quest'ultima ha preparato una bellissima sorpresa. Tuttavia Antonella Elia , che non ha mai nascosto di non provare una particolare simpatia nei confronti di Elisabettadel ...... il messaggioGiulia e Pierpaolo Nelle ultime ore nel cielo del GF VIP sono volati diversi aerei, uno in particolare ha spiazzato davvero tutti. A quanto pare Elisabetta, ex ...L'ex marito di Elisabetta Gregoraci è tutto nuovo. Come già accaduto tempo fa, lo accusano di aver fatto ricorso al chirurgo estetico. E lui... risponde senza peli sulla lingua ...L'ultimo vestito di Elisabetta Gregoraci ha lasciato tutti a bocca aperta, il retroscena sull'abito sfoggiato al Grande Fratello Vip ...