Green New Deal, l’Italia ha bisogno di un piano adeguato (Di giovedì 11 febbraio 2021) Durante il Governo Letta, dal 28 aprile 2013 al 14 febbraio 2014, Andrea Orlando fu ministro dell’Ambiente e l’11 e 12 dicembre 2013 organizzò la conferenza “La Natura dell’Italia. Biodiversità e Aree protette: la Green economy per il rilancio del Paese”, invitando tutto il governo, e anche il Capo dello Stato. Nel discorso iniziale (cito a braccio) disse di essere un giurista e di non aver mai pensato molto alle questioni ambientali. Messo in quel dicastero, però, aveva capito che la biodiversità doveva occupare il centro di ogni nostra azione. Come richiesto dalla Convenzione Mondiale sulla Biodiversità del 1992. La biodiversità, disse Orlando nel discorso introduttivo, non è un tema che interessa il ministro dell’Ambiente. Deve interessare tutti i ministri, e anche il Capo dello Stato. La biodiversità non è una decorazione della nostra vita, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Durante il Governo Letta, dal 28 aprile 2013 al 14 febbraio 2014, Andrea Orlando fu ministro dell’Ambiente e l’11 e 12 dicembre 2013 organizzò la conferenza “La Natura del. Biodiversità e Aree protette: laeconomy per il rilancio del Paese”, invitando tutto il governo, e anche il Capo dello Stato. Nel discorso iniziale (cito a braccio) disse di essere un giurista e di non aver mai pensato molto alle questioni ambientali. Messo in quel dicastero, però, aveva capito che la biodiversità doveva occupare il centro di ogni nostra azione. Come richiesto dalla Convenzione Mondiale sulla Biodiversità del 1992. La biodiversità, disse Orlando nel discorso introduttivo, non è un tema che interessa il ministro dell’Ambiente. Deve interessare tutti i ministri, e anche il Capo dello Stato. La biodiversità non è una decorazione della nostra vita, ...

priamar : @cinziaberardi1 @Comunardo Transizione green is the new austerità espansiva. - bruttocoso : @dariochierchia @beppe_grillo Si, questo è diventata la domanda del giorno del CDX per romperci le palle. Credo che… - NardiLuisa : RT @AlessioParodi6: Green new deal: ovvero gli ambientalisti-anguria, verdi fuori e rossi dentro. #comunisti - MicheleGuetta : RT @AlessioParodi6: Green new deal: ovvero gli ambientalisti-anguria, verdi fuori e rossi dentro. #comunisti - RovereLorenzo : RT @AlessioParodi6: Green new deal: ovvero gli ambientalisti-anguria, verdi fuori e rossi dentro. #comunisti -

Ultime Notizie dalla rete : Green New Uno schiaffo alla democrazia

...trovare un elogio all'intelligenza politico - machiavellica di Renzi si è dovuto scomodare il New ... Intanto rilancia l'idea di un superministero green, e siccome sulla rivoluzione sostenibile ci ...

Il vaccino per i giovani

Siccome una parte del Recovery è legata al Green New Deal che premia le colture estensive del Nord Europa all'Italia potrebbero mancare circa 900 milioni all'anno di finanziamenti agricoli. ...trovare un elogio all'intelligenza politico - machiavellica di Renzi si è dovuto scomodare il... Intanto rilancia l'idea di un superministero, e siccome sulla rivoluzione sostenibile ci ...Siccome una parte del Recovery è legata alDeal che premia le colture estensive del Nord Europa all'Italia potrebbero mancare circa 900 milioni all'anno di finanziamenti agricoli. ...

Gallagher: la dottrina sociale della Chiesa e il "Green New Deal" Vatican News L'alta velocità rivoluziona i treni britannici. E la protesta sale sugli alberi

Ormai da due mesi decine di attivisti si sono accampati con tende e cartelli a Euston Garden, il giardino nella piazza omonima sotto cui passerà la ...

Benvenuta DOP economy

Ci sono i colori (la Green Economy, la Blue Economy, la Black Economy); poi le figure geometriche (la Circular Economy, la Linear Economy); gli aggettivi (la New Economy e l'Old Economy); ...

Ormai da due mesi decine di attivisti si sono accampati con tende e cartelli a Euston Garden, il giardino nella piazza omonima sotto cui passerà la ...Ci sono i colori (la Green Economy, la Blue Economy, la Black Economy); poi le figure geometriche (la Circular Economy, la Linear Economy); gli aggettivi (la New Economy e l'Old Economy); ...