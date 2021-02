Grande fratello Vip | Francesco Facchinetti su una concorrente | “È venuta da me a chiedere di lavorare”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Giulia Salemi, nota influencer italo-iraniana è una delle concorrenti della quinta edizione delVip e in queste settimane è al centro di molti discorsi e non solo all’interno della Casa. Nel corso dell’ultima puntata del talk show Casa Chi, infatti, a parlare di lei è stata una voce esterna al programma:, che ha rivelato un dettaglio inedito sul suo conto. GF Vip, Tommaso Zorzi contro Giulia Salemi anche fuori dalla casa La lite fra Tommaso e Giulia non riesce proprio a lasciare indifferente nessuno, Alba Parietti compresa. Anche durante il talk show infatti gli ospiti sono stati chiamati a dire la loro su questo rapporto burrascoso. Djnon ha avuto dubbi in merito e ha decretato Tommaso il vincitore assoluto fra i due, spiegando come il ...

Guenda Goria non ha dubbi: sua mamma Maria Teresa Ruta sta vivendo un momento di difficoltà nella Casa delVip . Nel corso di una diretta su Instagram con ChiMagazine, la Goria ha analizzato quanto ultimamente accaduto nella Casa a sua mamma. Partendo da Francesco Baccini , sul quale ha ...Quest'ultima ha criticato la battuta di Antonella sul vestito di Elisabetta Gregoraci, durante l'ultima puntata delVip. Inoltre, sempre la Mosetti, ha definito la Elia una miracolata ...Guenda Goria delusa da Tommaso Zorzi per la nomination a Maria Teresa Ruta: "Non me l'aspettavo" Non sono giornate facili per Guenda Goria, alle prese con ...Al GF Vip ha fatto e non poco parlare l’atteggiamento assunto da Alda D’Eusanio, che è stata espulsa senza troppi giri di parole durante il corso della settimana senza nemmeno aspettare la diretta. A ...