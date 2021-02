‘Grande Fratello’ | Ivana Icardi è incinta del compagno Hugo Sierra | l’annuncio

Leggi su isaechia

(Di giovedì 11 febbraio 2021), ex concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello, e il suosono in attesa del loro primo figlio. Ad annunciare la lieta notizia su Instagram è stata proprio la sorella di Mauroche ha postato una dolcissima foto di lei e il suomentre mostrano un’ecografia: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daRivero (@ivannasi sono conosciuti grazie alla loro partecipazione al reality spagnolo Supervivientes e ai tempi avevano fatto molto discutere per aver avuto dei rapporti sessuali proprio in Honduras. La loro relazione è stata sempre molto chiacchierata in quanto ...