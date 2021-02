Graduatorie terza fascia ATA: no alla valutazione del servizio nei percorsi professionali IeFP (Di giovedì 11 febbraio 2021) Graduatorie ATA terza fascia, rinnovo degli elenchi per il triennio 2021/23. Ci sono dei servizi che ancora una volta non trovano valutazione, a meno che non ci siano stravolgimenti dopo il parere del CSPI. Raccomandiamo ai nostri lettori di leggere con attenzione il decreto definitivo, quando sarà pubblicato dal Ministero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 febbraio 2021)ATA, rinnovo degli elenchi per il triennio 2021/23. Ci sono dei servizi che ancora una volta non trovano, a meno che non ci siano stravolgimenti dopo il parere del CSPI. Raccomandiamo ai nostri lettori di leggere con attenzione il decreto definitivo, quando sarà pubblicato dal Ministero. L'articolo .

