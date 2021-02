**Governo: Zingaretti, 'si muove marea antipolitica per delegittimare Pd'** (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Il dibattito pubblico appare confuso e chi vuole destabilizzare il sistema politico, sta puntando proprio sul Pd e la sua funzione. Per la delegittimazione del Pd appena tornato protagonista si muove una generale marea antipolitica". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in Direzione. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Il dibattito pubblico appare confuso e chi vuole destabilizzare il sistema politico, sta puntando proprio sul Pd e la sua funzione. Per la delegittimazione del Pd appena tornato protagonista siuna generale". Lo dice il segretario del Pd, Nicola, in Direzione.

AnnalisaChirico : La leadership di Zingaretti ha fatto acqua da tutte le parti, e ciò avrà conseguenze nel partito. È l’uomo che vole… - Linkiesta : Il governo #Draghi ha mandato il Pd completamente nel pallone (e già prima non stava granché) La sinistra non ries… - MediasetTgcom24 : Governo, Zingaretti: 'Successo dipende da alleanza Pd-M5s-Leu' #transizioneecologica - TV7Benevento : **Governo: Zingaretti, 'si muove marea antipolitica per delegittimare Pd'**... - GiusPecoraro : RT @MarykoMayko: Zingaretti': Il successo del governo Draghi è dovuto all'alleanza tra pd-LeU-m5s. Noi siamo stati favorevoli sin dall'iniz… -