Governo | Zingaretti | ' no calcoli politici ma spinta a fare ciò che serve a Italia' **

AnnalisaChirico : La leadership di Zingaretti ha fatto acqua da tutte le parti, e ciò avrà conseguenze nel partito. È l’uomo che vole… - Linkiesta : Il governo #Draghi ha mandato il Pd completamente nel pallone (e già prima non stava granché) La sinistra non ries… - MediasetTgcom24 : Governo, Zingaretti: 'Successo dipende da alleanza Pd-M5s-Leu' #transizioneecologica - bertolire : RT @MarykoMayko: Zingaretti': Il successo del governo Draghi è dovuto all'alleanza tra pd-LeU-m5s. Noi siamo stati favorevoli sin dall'iniz… - ciccian : RT @lucianoghelfi: #Zingaretti alla Direzione #PD: situazione molto complessa, serve l'unità del partito, c'è una marea di antipolitica che… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Zingaretti

la Repubblica

...uscire dalla squadra di. Il Pd si espone invece con Lorenzo Guerini, ex ministro della Difesa, ma potrebbe essere scalzato da Andrea Orlando, molto vicino al segretario Nicola, si ...Non bastava il dilemma ideale di ritrovarsi in unDraghi insieme alla Lega, ora anche ... Addirittura tra la segretaria toscana esono volate pure le scintille in una riunione ...Roma, 11 feb. (LaPresse) - Il presidente incaricato, Mario Draghi, "una delle figure più autorevoli" che l'Italia offre, formerà un governo il cui successo, ...Roma, 11 feb (Adnkronos) – “Noi non abbiamo bandierine da fissare ma solo quella dell’Italia da sventolare”. Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.