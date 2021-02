**Governo: Zingaretti, 'avviare fase costituente per far funzionare meglio istituzioni'** (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - Bisogna "avviare, accanto all'azione del governo Draghi, un confronto costituzionale per affrontare i nodi aperti per far funzionare meglio le istituzioni" a partire dalla "legge elettorale di stampo proporzionale". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - Bisogna ", accanto all'azione del governo Draghi, un confronto costituzionale per affrontare i nodi aperti per farle" a partire dalla "legge elettorale di stampo proporzionale". Lo ha detto Nicolaalla Direzione del Pd.

AnnalisaChirico : La leadership di Zingaretti ha fatto acqua da tutte le parti, e ciò avrà conseguenze nel partito. È l’uomo che vole… - Linkiesta : Il governo #Draghi ha mandato il Pd completamente nel pallone (e già prima non stava granché) La sinistra non ries… - MediasetTgcom24 : Governo, Zingaretti: 'Successo dipende da alleanza Pd-M5s-Leu' #transizioneecologica - zazoomblog : Governo: Zingaretti su composizione prepariamoci a condizione inedita - #Governo: #Zingaretti #composizione - erreesse3 : RT @BondElio: #maratonamentana #Zingaretti: il PD è stata l'anima del Governo Conte. Non se ne vergogna nemmeno -