Governo | voto M5S su Rousseau | vince il sì a Mario Draghi | 59 | 3% di favorevoli

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Gli esponenti del Movimento 5 Stelle hanno votato in favore della formazione deldi, tramite la piattaformafacendo registrare il 59,3% di preferenze in merito. La votazione telematica ha coinvolto 74-537 grillini, dei quali 44.177 hanno espresso la loro preferenza verso, mentre 30.360 in opposizione (40.7%). Di seguito le parole di Luigi Di Maio in merito: “Il Movimento 5 Stelle sceglie la strada del coraggio e della partecipazione, ma soprattutto sceglie la via europea, sceglie un insieme di valori e diritti di cui tutti noi beneficiamo ogni giorno e dietro ai quali, purtroppo non di rado, si nascondono egoismi e personalismi“. SportFace.