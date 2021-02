Governo ultime notizie: priorità Draghi, quali sono i punti fondamentali (Di giovedì 11 febbraio 2021) Governo ultime notizie: manca ormai pochissimo all’insediamento del nuovo Presidente del Consiglio e dei suoi ministri. Negli ultimi giorni si sono accumulate diverse informazioni sul programma che Mario Draghi vorrebbe portare avanti. Governo ultime notizie: Parola Chiave “Recovery Plan” Governo ultime notizie: le priorità del prossimo esecutivo Draghi saranno le riforme della Pubblica Amministrazione, del Fisco e della Giustizia, in generale, l’ex Presidente della BCE punterà a velocizzare la campagna vaccinale, a far ripartire la scuola, a rilanciare l’occupazione e l’economia nazionale nel suo complesso senza però rinunciare, almeno non da subito, alle ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 11 febbraio 2021): manca ormai pochissimo all’insediamento del nuovo Presidente del Consiglio e dei suoi ministri. Negli ultimi giorni siaccumulate diverse informazioni sul programma che Mariovorrebbe portare avanti.: Parola Chiave “Recovery Plan”: ledel prossimo esecutivosaranno le riforme della Pubblica Amministrazione, del Fisco e della Giustizia, in generale, l’ex Presidente della BCE punterà a velocizzare la campagna vaccinale, a far ripartire la scuola, a rilanciare l’occupazione e l’economia nazionale nel suo complesso senza però rinunciare, almeno non da subito, alle ...

