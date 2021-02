**Governo: silenzio Draghi agita partiti, timori per lista ministri al buio** (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - La convinzione, ormai quasi una certezza, è che fino all'ultimo resteranno al buio. Il silenzio del premier incaricato Mario Draghi agita i partiti, ancor più fa tremare i ministri uscenti, soprattutto quelli che confidano di avere ancora qualche chance. "Per ora a noi non risultano telefonate", assicura un big dei 5 Stelle. Più o meno stesse parole spese dagli esponenti degli altri partiti che si apprestano a prendere parte a una variegata maggioranza. Intanto è arrivato il voto di Rousseau, con il 59,3% dei votanti che ha dato il via libera all'ascesa dell'ex numero uno della Bce verso Palazzo Chigi. Mezz'ora fa Draghi è arrivato alla Camera, dove ha appreso il risultato del voto della base grillina. La domanda che rimbalza nei palazzi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - La convinzione, ormai quasi una certezza, è che fino all'ultimo resteranno al buio. Ildel premier incaricato Mario, ancor più fa tremare iuscenti, soprattutto quelli che confidano di avere ancora qualche chance. "Per ora a noi non risultano telefonate", assicura un big dei 5 Stelle. Più o meno stesse parole spese dagli esponenti degli altriche si apprestano a prendere parte a una variegata maggioranza. Intanto è arrivato il voto di Rousseau, con il 59,3% dei votanti che ha dato il via libera all'ascesa dell'ex numero uno della Bce verso Palazzo Chigi. Mezz'ora faè arrivato alla Camera, dove ha appreso il risultato del voto della base grillina. La domanda che rimbalza nei palazzi ...

