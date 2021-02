Governo: Salvini, 'su alcuni temi siamo maggioranza con Iv e parte M5s' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Su alcun temi caldi, tasse, giustizia, cantieri, sviluppo, garantismo, in Parlamento c'è una maggioranza più orientata al centrodestra. Se sommi al centrodestra alcune forze che stanno dall'altra parte ma che la pensano come noi sei maggioranza, Italia viva e una parte del M5s". Lo ha detto Matteo Salvini a Porta a Porta. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Su alcuncaldi, tasse, giustizia, cantieri, sviluppo, garantismo, in Parlamento c'è unapiù orientata al centrodestra. Se sommi al centrodestra alcune forze che stanno dall'altrama che la pensano come noi sei, Italia viva e unadel M5s". Lo ha detto Matteoa Porta a Porta.

