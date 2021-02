Governo: Salvini, 'spero nasca presto, già da un mese che ministri Renzi si sono dimessi' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Noi ci siamo messi a disposizione, senza porre nomi e cognomi, i Cinque Stelle invece chiedono un ministero che già c'è, quello della transizione ecologica". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Radio Radio. "spero che il Governo nasca presto, venerdì, sabato o domenica, i ministri di Renzi si sono dimessi il 13 gennaio, da un mese il parlamento è fermo". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Noi ci siamo messi a disposizione, senza porre nomi e cognomi, i Cinque Stelle invece chiedono un ministero che già c'è, quello della transizione ecologica". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, ospite di Radio Radio. "che il, venerdì, sabato o domenica, idisiil 13 gennaio, da unil parlamento è fermo".

