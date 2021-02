Governo: Salvini, ‘se Draghi dirà c’è bisogno di te io ci sono’ (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) – Sui ministri “io non so nulla, diamo fiducia a un progetto. I compagni di viaggio sono quelli che sono, patti chiari e amicizia lunga, non andrà avanti in eterno, le vie si separeranno”. Lo ha detto Matteo Salvini a Porta a Porta. “Se Draghi dirà c’è bisogno di te per dare una mano io ci sono. Se dirà c’è bisogno di Tizio e Caio della Lega va bene”, ha aggiunto il leader della Lega. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) – Sui ministri “io non so nulla, diamo fiducia a un progetto. I compagni di viaggio sono quelli che sono, patti chiari e amicizia lunga, non andrà avanti in eterno, le vie si separeranno”. Lo ha detto Matteoa Porta a Porta. “Sec’èdi te per dare una mano io ci sono. Sec’èdi Tizio e Caio della Lega va bene”, ha aggiunto il leader della Lega. L'articolo CalcioWeb.

