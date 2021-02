Governo: Patuanelli, 'votato sì, all'opposizione non aiuteremmo nuove generazioni' (Di giovedì 11 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 11 febbraio 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : Governo: Patuanelli, 'votato sì, all'opposizione non aiuteremmo nuove generazioni'... - EPaglierini : @il_cappellini Ottimo articolo, come sempre! Da profano della politica propenderei per la seconda scuola di pensier… - manu_etoile : RT @IvanoTironi: #Draghi nè persona intelligente Sono sicuro che non avrà bisogno dell’aiuto di: azzolina Patuanelli Morra Speranza Gualtie… - IvanoTironi : #Draghi nè persona intelligente Sono sicuro che non avrà bisogno dell’aiuto di: azzolina Patuanelli Morra Speranza… - Blackskorpion4 : RT @Michele_Arnese: Dalle parole di Grillo e Crimi si evince che finalmente con Draghi la transizione energetica e l'ambiente saranno al ce… -