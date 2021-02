FratellidItalia : Governo, Meloni: Normale che mentre rischiamo milioni di disoccupati, “sindacato dei lavoratori” chieda cittadinanz… - FratellidItalia : Covid, Meloni: Bonafede proroga misure scellerate per mandare a casa criminali e mafiosi, da Governo ignobile svuot… - MediasetTgcom24 : Governo Draghi, Meloni: 'Hanno provato a convincermi ma mantengo la parola' #meloni - zazoomblog : Governo: Meloni M5s fa di tutto pur di mantenere poltrone - #Governo: #Meloni #tutto #mantenere - TV7Benevento : Governo: Meloni, 'piu che alla Transizione vedrei il M5s alla Transumanza'... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Meloni

... e via via fino ad arrivare a quella "folgorazione" attribuita persino a Giorgia, che pure sarà all'opposizione. Leggi anche Draghi oltre Monti, il nuovoverso una maggioranza storica ...... Lega, Leu, Fratelli d'Italia e partiti minori " oppure passare all'opposizione con Giorgia. ... Agli iscritti è stato chiesto: " Sei d'accordo che il MoVimento sostenga untecnico - ...“Con questo quesito vagamente indirizzato, adeguato a una carnevalata, il fatto che il sì abbia avuto il 60% vuol dire che con un quesito normale avrebbe vinto il no. Il M5s, pur di mantenere salde le ...Sul governo Draghi, Meloni ha rimarcato: "Penso che se si andasse a votare noi avremmo la maggioranza. Invece si continua a tenere il governo ostaggio di una maggioranza che sarà comunque nelle mani ...