Governo: Meloni, ‘litigheranno su migranti e reddito cittadinanza’ (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) – Su cosa litigheranno i partiti della maggioranza che sostiene Mario Draghi? “Sull’immigrazione non so come si possano mettere insieme la Lega e la Boldrini. Sul reddito di cittadinanza, se Draghi intende investire sulla spesa buona e non sui bonus a pioggia dovrebbe interrogarsi ampiamente”. Lo ha detto Giorgia Meloni a Diritto e rovescio. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) – Su cosa litigheranno i partiti della maggioranza che sostiene Mario Draghi? “Sull’immigrazione non so come si possano mettere insieme la Lega e la Boldrini. Suldi cittadinanza, se Draghi intende investire sulla spesa buona e non sui bonus a pioggia dovrebbe interrogarsi ampiamente”. Lo ha detto Giorgiaa Diritto e rovescio. L'articolo CalcioWeb.

FratellidItalia : Governo, Meloni: Normale che mentre rischiamo milioni di disoccupati, “sindacato dei lavoratori” chieda cittadinanz… - FratellidItalia : Covid, Meloni: Bonafede proroga misure scellerate per mandare a casa criminali e mafiosi, da Governo ignobile svuot… - MassimGiannini : In un pur ottimo articolo su #Meloni e sul no al governo #draghi, oggi su @LaStampa il nostro @albertomattioli usa… - valentinadigrav : RT @tempoweb: Landini propone lo ius soli a Draghi. La Meloni lo massacra #Draghi #Landini #Meloni #Cgil #FDI #iussoli #migranti #governo #… - Pezzadazienda : Di Battista: 'Mi faccio da parte, non posso accettare un governo con questi partiti' Visto che è stato al govern… -