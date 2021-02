(Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) – Nicola Zingaretti potrebbe essere uno dei ministri? ‘Le capacità le ha sicuramente, sarebbe adeguato, poi le decisioni le prenderanno Draghi e Mattarella”. Lo dice il capogruppo Pd al Senato, Andrea, a Un giorno da Pecora su Radio Rai Uno. E lei potrebbe fare il? ‘No, no. E poi sono sicuro che il ruolo dei capigruppo poi sarà molto interessante quest’anno”. C’è anche chi ipotizza Matteo Salvini a capo di un dicastero…”di no, si dovrebbe fare tutti uno sforzo per creare più armonia. E’ chiaro che Salvini creerebbearmonia, come ho detto però decideranno però Draghi e Mattarella”. Con chi preferirebbe andare a cena tra il leader leghista e Silvio Berlusconi? ‘Forse più con il secondo, mi sembra più simpatico, anche se conosco poco entrambi”. L'articolo ...

TV7Benevento : Governo: Marcucci, 'Salvini ministro? preferirei di no, con lui meno armonia'... - TV7Benevento : Governo: Marcucci, 'ipotizzo fiducia al Senato martedì'... - TV7Benevento : Governo: Marcucci, 'ministero green? Draghi ci pensava anche prima di m5s'... - ClaudioMancin18 : @1giornodapecora @pdnetwork @SenatoriPD @SenatoStampa @Radio1Rai @AndreaMarcucci Se Marcucci e tutto il PD avesse d… - RadioVoceVicina : Palermo, “Caro Marcucci, da molti anni non eravamo abituati a discutere così tanto e spesso, ad essere così coinvol… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Marcucci

SardiniaPost

Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il capogruppo Pd al Senato, Andrea...la segreteria del partito mentre qui non c'è ancora nemmeno un; poi, ma questo Zingaretti non lo ammetterà mai, poi c'è che gli tocca venire a parlare con Draghi insieme ad Andrea, ...Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Secondo me il governo parte, ipotizzo la fiducia al Senato martedì, prima della Camera. L'obiettivo è quello di far durare l'esecutivo per tutta la legislatura”. Lo dice i ...Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Nicola Zingaretti potrebbe essere uno dei ministri? “Le capacità le ha sicuramente, sarebbe adeguato, poi le decisioni le prenderanno Draghi e Mattarella”. Lo dice il capog ...