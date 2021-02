Governo, la rabbia della base M5s: “Quesito manipolatorio, voto farsa” (Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA – Quando le operazioni di voto su Rousseau sono partite da circa due ore non accenna a mitigarsi la rabbia della base Cinque Stelle nei confronti della possibilità che il M5s sostenga il governo Draghi. E a giudicare dai commenti nella pagina facebook del Movimento non sono serviti a svelenire il clima né i numerosi appelli per il sì dei maggiorenti (da Conte a Di Maio, a Fico), né il modo in cui è stato scritto il quesito. Anzi, proprio il modo in cui è stata rivolta la domanda, viene quasi unanimemente giudicato fazioso e alla fine controproducente, un boomerang. Leggi su dire (Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA – Quando le operazioni di voto su Rousseau sono partite da circa due ore non accenna a mitigarsi la rabbia della base Cinque Stelle nei confronti della possibilità che il M5s sostenga il governo Draghi. E a giudicare dai commenti nella pagina facebook del Movimento non sono serviti a svelenire il clima né i numerosi appelli per il sì dei maggiorenti (da Conte a Di Maio, a Fico), né il modo in cui è stato scritto il quesito. Anzi, proprio il modo in cui è stata rivolta la domanda, viene quasi unanimemente giudicato fazioso e alla fine controproducente, un boomerang.

Cuccello : RT @CislNazionale: Il nuovo #Governo affronti con serietà e competenza le vertenze aperte, a partire dalla ex #Embraco, ne abbiamo oltre 15… - FaiUmbria : RT @CislNazionale: Il nuovo #Governo affronti con serietà e competenza le vertenze aperte, a partire dalla ex #Embraco, ne abbiamo oltre 15… - Nicola_Alberta : RT @CislNazionale: Il nuovo #Governo affronti con serietà e competenza le vertenze aperte, a partire dalla ex #Embraco, ne abbiamo oltre 15… - antoniodb69 : RT @CislNazionale: Il nuovo #Governo affronti con serietà e competenza le vertenze aperte, a partire dalla ex #Embraco, ne abbiamo oltre 15… - filca_lazionord : RT @CislNazionale: Il nuovo #Governo affronti con serietà e competenza le vertenze aperte, a partire dalla ex #Embraco, ne abbiamo oltre 15… -