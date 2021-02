**Governo: Grillo posta fotomontaggio Draghi su cornicione Quirinale, 'aspettando Rousseau'** (Di giovedì 11 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 11 febbraio 2021) su Notizie.it.

fattoquotidiano : Governo, Grillo: “Draghi è un grillino, mi chiama ‘elevato’ io lo chiamo ‘supremo’. Prima di fargli fare il meetup… - vitocrimi : Il ministero per la #TransizioneEcologica entra nell'agenda di governo. Ringrazio @beppe_grillo per aver posto il t… - fattoquotidiano : Governo, Grillo: “Ci vuole il ministero per la Transizione ecologica. Ma niente Lega che non ha mai capito una mazz… - TV7Benevento : **Governo: Grillo posta fotomontaggio Draghi su cornicione Quirinale, 'aspettando Rousseau'**... - Aldebaran_4 : @MauroDiNunzio @beppe_grillo Davvero ci sono dei grulli che credono ancora al Grillo sparlante? Il PD nel governo g… -